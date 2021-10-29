Вторичный рынок недвижимости является одним из самых востребованных в России. Это связано с многими факторами.

Преимущества квартир на вторичном рынке

Несмотря на то, что этот сегмент исключается из льготного ипотечного кредитования, жилье на нем остается приоритетным среди покупателей. Прежде всего из-за стоимости. Цена квартир формируется гибко и всегда есть место для торга в отличии от квадратных метров, которые предлагают застройщики.

Формирование стоимости зависит от разных особенностей: расположения дома, где находится квартира, и его состояния, инфраструктуры, ремонта, этажа и т. д. Выбрать понравившееся жилье можно в списке квартир на сайте, где также можно посмотреть и район, в котором находится дом. Географическое расположение дома является одним из приоритетных факторов. Если здание находится в спальном районе, то стоимость квартиры в нем будет невысокая: чем ближе к центру, тем жилье дороже.

Это обуславливается созданной инфраструктурой:

школы;

детские сады;

сеть магазинов;

развлекательные центры;

места отдыха;

высшие учебные заведения;

места работы;

хорошая авторазвязка муниципального транспорта и многое другое.

Жилье в таком районе будет по-настоящему ценным приобретением для молодой семьи с детьми.

Виды жилья на вторичном рынке

Сегмент предлагает хороший выбор квартир. Это не только те дома, которые были построены в разное время, в том числе в послевоенные годы, которые называют «сталинки» и «хрущевки», но также новостройки, которые уже были в собственности, и более поздний жилищный фонд СССР.

Разные виды зданий, в зависимости от своего состояния, позволяют покупателю заниматься перепланировкой, например, объединяя несколько малогабаритных квартир в одну, делать отдельный вход и подстраивать дополнительные помещения.

Специалисты рынка недвижимости помогут купить жилье с минимальными рисками

Несмотря на то, что сегодня много открытой информации по недвижимости, лучше всего обратиться к специалистам, которые помогут провести сделку и будут сопровождать покупателя на протяжении всех этапов.

Такая осторожность связана с тем, что на рынке недвижимости есть немало мошенников. Компетентные сотрудники компании помогут тщательно проверить недвижимое имущество на юридическую чистоту, а также самого продавца, является ли он собственником, который имеет право на продажу.