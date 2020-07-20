В лесах Саратовской области с 20 июля до 30 сентября введен особый противопожарный режим. Об этом гласит постановление правительства региона.

На это время транспорту нельзя заезжать в массивы, за исключением дорог общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

Органам местного самоуправления поселений и городских округов области рекомендуют привлекать население к тушению пожаров, принимать дополнительные меры для недопущения возгораний.

Наиболее пожароопасные участки будут патрулировать лесники.