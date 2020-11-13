Региональный оператор Саратовской области взыщет с АНО «Сфера» (бывшее АТСЖ Ленинского района) 9,9 миллиона рублей долга за оказанную услугу по обращению с ТКО за период с июня по 31 октября 2020 года. Необходимый пакет документов уже готов к передаче в суд.

Ранее Регоператор в соответствии с жилищным законодательством и после решения ГЖИ Саратовской области об исключении сведений АНО «Сфера» из реестра лицензий с 1 ноября текущего года перевел жителей 318 многоквартирных домов на прямые расчеты.

— Мы активно проводим досудебную и судебную работу в отношении должников. Платежная дисциплина управляющих жилфондом организаций важна для населения в первую очередь. Она учитывается при установлении тарифа на услугу по обращению с ТКО. Своевременная оплата услуги позволяет снижать тариф за счет возврата инвестиционной составляющей. Так по Зоне 1 он был снижен в целом уже на 10 процентов, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что узнать информацию о задолженности своей управляющей организации жители Саратовской области могут на специальной странице официального сайта http://regoperator.ru/uznat-dolgi-uk-tszh-zhsk

По вопросу урегулирования образовавшейся задолженности представители управляющих организаций могут обратиться в контакт-центр Регоператора: 8 (8452) 25-64-90.