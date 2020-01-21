Волонтеры отряда «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» из Новгородской области разыскивают родственников бойца из Энгельса Саратовской области, погибшего в Мясном Бору. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЭМР.

Останки Ивана Петров были обнаружены во время раскопок на месте одного из самых страшных боев во время ВОВ в Новгородской области. Согласно архивным документам в Энгельсе он жил на улице Персидского или Астраханской. Тело погибшего будет торжественно перезахоронено 8 мая 2020 года.