Завтра, 9 сентября, в связи с ремонтом в Мирном переулке остановку трамваев №3, 9, 10 и 11 переносят, пока не закончат работы на площади Кирова. Об этом сообщили в мэрии.

Пассажиры «девяток» и «десяток» будут садиться на транспорт сразу после поворота с Мирного переулка на улицу Вавилова, а «троек» и «одиннадцатых» на улице Вавилова перед перекрестком с Рахова.

Напомним, в городе не утихают страсти из-за сноса трамвайных линий в Мирном переулке.

Выступающие против этого граждане оставили 1,397 тысячи бумажных и 1,533 тысячи электронных подписей и передали обращение в приемную председателя ГД Вячеслава Володина. Граждане продолжали подписывать обращение даже после того, как 31 августа федеральный политик осудил идею ликвидации рельсового транспорта в центре города. Об этом сообщили в паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

—Электронные подписи не были приняты, несмотря на то, что два года назад аналогичные подписи за ремонт трамвайных путей признали действительными. Мы учтем это обстоятельство в дальнейшей работе, — отметили в группе.

После отказа от снятия рельсов мэрия запустила в соцсети Instagram обсуждение о том, как использовать рельсы — оставить маршруты № 9, 10 и 11 в Мирном переулке или сократить их, а туда пустить бесплатный ретро-трамвай. Второй вариант будет с пересадкой.

Горожане выступили за оставление травмаев, но чиновники почему-то стали акцентироваться на запуске ретро-варианта.

Граждан призвали выразить свое мнение в группе в соцсети «ВКонтакте».