Сегодня, 4 сентября, на выездной рабочей встрече руководства ГИБДД Саратова и представителей организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, обсудили перенос остановки «Стрелка». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Теперь пассажиры будут садиться на общественный транспорт не на перекрестке проспекта 50 лет Октября и Волгоградской улицы, а ближе к 1-й Дачной.

Такие изменения произошли из-за аварий на участке дороги, в которых скончался один человек. В этом месте также ходят граждане, которые торопятся на автобус, хотя отрезок дороги для этого не предназначен.