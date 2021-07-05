В Instagram-аккаунте городской больницы №1 Саратова подвели итоги служебного расследования после того, как инвалида оставили лежать на полу в приемном покое учреждения.

Об этом сообщали очевидцы в соцсетях. Горожане сообщили, что к мужчине относились пренебрежительно и обзывали его. Зампред правительства Роман Грибов поручал разобраться в ситуации, следователи начинали проверку.

Были заслушаны объяснения замглавврача Светланы Грязновой, дежурного врача Михаила Журавлева, санитарок — Гридневой и Ганбаровой.

— Принято решение о наложении дисциплинарного взыскания на ответственных лиц за несоблюдение принципов медицинской этики и деонтологии. По итогам служебного расследования приказом главного врача уволены от занимаемой должности санитарки приёмного отделения, сняты с должности заместитель главного врача по медицинской части Светлана Грязнова и заведующего приемным отделением — Андрея Тусеева, — уточнили в аккаунте медицинского учреждения.