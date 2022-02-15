Водитель легкового автомобиля оставил свой транспорт на заснеженной обочине улицы Слонова областного центра. 

Инцидент произошел днем 14 февраля рядом с драматическим театром. 

Пассажиры трамвая маршрута номер 9, который не мог проехать по путям, чтобы не задеть легковушку, пришлось около получаса ждать возвращения виновника происшествия.

Хорошо, что водитель машины не в театр на спектакль побежал, — шутят саратовцы. В этом случае его пришлось бы ждать гораздо дольше.

Многие отмечают, что парковочный карман совсем засыпан снегом. Такая ситуация не возникла бы, если бы город хорошо чистили от сугробов. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА