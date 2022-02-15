Водитель легкового автомобиля оставил свой транспорт на заснеженной обочине улицы Слонова областного центра.

Инцидент произошел днем 14 февраля рядом с драматическим театром.

Пассажиры трамвая маршрута номер 9, который не мог проехать по путям, чтобы не задеть легковушку, пришлось около получаса ждать возвращения виновника происшествия.

— Хорошо, что водитель машины не в театр на спектакль побежал, — шутят саратовцы. В этом случае его пришлось бы ждать гораздо дольше.

Многие отмечают, что парковочный карман совсем засыпан снегом. Такая ситуация не возникла бы, если бы город хорошо чистили от сугробов.