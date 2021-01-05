Третий предмет для сдачи ЕГЭ — иностранный язык, не стали добавлять к уже существующим с 2009 года — русскому и математике.

Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ вступил в силу сегодня.

Сдать языки, географию, биологию и другие предметы можно, но это по выбору.

Напомним, в 2017 году говорилось о добавлении этого третьего предмета. В сентябре 2019 года Национальной родительский комитет попросил министерство не вводить его, ведь знаний требуется очень много, а как ребенок из обычной школы без особой подготовки может его сдать — непонятно.