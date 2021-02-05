Главный врач областного клинического центра комбустиологи Николай Островский поддержал инициативу депутата Государственной думы Николая Панкова, озвученную им в своем телеграмм-канале «Пара слов» о дополнительном финансировании больниц, школ и детских садов

— В условиях пандемии и борьбы с коронавирусной инфекции считаю инициативу, озвученную депутатом государственной думы Николаем Панковым очень правильной. Несмотря на то, что с начала пандемии финансирование сферы здравоохранения значительно увеличилось. Но и нагрузка на больницы и ковид-госпиталя увеличилась в разы.

Соответственно и материальные фонды расходуется быстрее. Поэтому если партия «Единая Россия» изыщет возможность дополнительного финансирования социально важных направлений за счёт депутатский фондов эта мера будет своевременной. Конечно хотелось бы что и другие партии своим приоритетом рассматривали помощь социальным объектам, а не посиделки в ресторанах и участие в незаконных акциях, — отметил Островский.