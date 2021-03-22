Руководитель фракции «Единой России» в Саратовской городской думе Николай Островский прокомментировал прошедшую встречу партийного актива «Единой России» с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

— На встрече Вячеслав Володин справедливо отметил, что говорить нужно не о выборах, а о реализации проектов на благо жителей. Отмечу, что все проекты спикера направлены на решение конкретных проблем. Практически полностью решена проблема обманутых дольщиков, найдено решение программы по расселению из ветхого и аварийного жилья, строится жилье для медиков станции скорой помощи, отремонтированы тротуары в городе и этот проект продолжится в этом году. Найдено решение по дополнительному финансированию учреждений образований. Программный принцип, который использует Вячеслав Володин решает проблемы жителей. Каждый на своем рабочем месте может подставить плечо и ускорить эффективную реализацию проектов, которые направлены на повышение качества жизни людей. Такую задачу перед депутатами всех уровней и местными отделениями партии поставил секретарь «Единой России» Николай Панков, – рассказал Николай Островский.

Напомним, ранее в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат госдумы Николай Панков отметил, что необходимо грамотно планировать развитие области и думать на перспективу.

— Здесь многое зависит и от работы депутатов «Единой России». По совершенствованию законодательной и нормативной базы. Все знают, что бывает без системного подхода и контроля. В Саратове целые микрорайоны строились без школ, детсадов и поликлиник. Были уведены в частные руки сотни гектаров земли САЗ, которые приходится теперь возвращать в госсобственность. Для того, чтобы наши города и сёла становились лучше, необходимо думать и работать на перспективу, – сообщал Панков.