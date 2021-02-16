Главный врач областного центра комбустиологии, депутат Саратовской городской думы от фракции «Единая Россия» Николай Островский считает, что региону давно был необходим современный инфекционный центр

— Благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина в Саратове реализуется целый ряд знаковых проектов. Уже летом этого года свои двери должен открыть инфекционный центр. Региону давно требовалась современная инфекционная больница.

Пандемия коронавируса выявила недостатки существующей системы и ускорила процессы по модернизации эпидемиологической службы.

Также идет строительство онкологического центра. Жителям не придётся ездить в соседние регионы для лечения онкологических заболеваний.

Вячеслав Володин всегда нацелен на будущее. Уже сегодня идет подготовка документации для нового противотуберкулезного диспансера. Существующий диспансер, находящийся в самом центре города уже давно, не отвечает современным требованиям.

Реализация этих амбициозных проектов выведет сферу Саратовского здравоохранения на новый уровень, — подчеркнул Николай Островский.