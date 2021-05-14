Главный врач Областного клинического центра комбустиологии и депутат Саратовской городской думы от фракция «Единая Россия» Николай Островский проголосовал на довыборах в Саратовскую областную думу.

— Всегда принимаю участие в выборах. Право голосовать нам дано Конституцией нашей страны. Оно позволяет нам влиять на процесс управления городом, областью и страной в целом. Вот и сегодня ранним утром я пришел на участок, по месту жительства и сделал свой выбор за кандидата, который, считаю, будет достойно представлять интересы жителей Волжского района в Саратовской областной думе. Жизнь показала, что голосование, которое проходит несколько дней более удобно. Есть возможность реализовать свои планы на выходные и принять участие в важном для губернии деле. Времени сделать свой выбор теперь предостаточно, — отметил Николай Островский.