Член оргкомитета проведения предварительного голосования, депутат Саратовской городской думы Николай Островский прокомментировал данные о явке на предварительном голосовании партии «Единая Россия», отметив высокие результаты в Саратове

— По данным на оргкомитета явка на предварительном голосовании в Саратове в два раза превысила явку на недавно прошедших довыборах в Саратовскую городскую думу и составила порядка 10 процентов от общего числа избирателей. Это доказывает, что предварительное голосование партии «Единая Россия» востребована среди жителей нашего города. Наши земляки интересуются, кто будет представлять их интересы в Госдуме и Саратовской городской думе от партии «Единая Россия. В целом по области явка составляет более 12 процентов от числа зарегистрированных избирателей, — отметил Островский.