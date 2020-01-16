В отношении бывшего начальника и главного бухгалтера исправительной колонии № 13 Энгельса вынесен приговор по уголовному делу.

Их обвиняют в присвоении особо крупном суммы денег группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, с июля 2015 по февраль 2018 годов сотрудники издавали приказы о начислении премий коллегам на общую сумму 18 миллионов 668 тысяч рублей. Однако наличку они поделили между собой.

Денежные махинации начальника и главбуха был раскрыты. На допросе женщина призналась в преступлении, а ее соучастник все отрицал.

Несмотря на непризнание вины второго фигуранта, суд приговорил бухгалтера к трем годам колонии общего режима с отстрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенка 14-ти лет. А бывший начальник сядет на четыре года в колонию общего режима.