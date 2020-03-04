В Энгельсе к реальному сроку приговорили «сырную» банду. Об этом пишет прокуратура.

Трое закоренелых друзей 25, 26 и 28 лет договорились воровать сыр и молочную продукцию в магазинах. На протяжении двух месяцев парни выносили из сетевых магазинов, причинив таким образом ущерб на общую сумму более 17 тысяч рублей.

Во время следствия им вменяли пять эпизодов краж в составе банды, четыре эпизода кражи, а также кражу со значительным ущербом. Суд приговорил одного из «сырных» воров к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, второго — к году испытательных работ с удержанием 10 процентов дохода, а третьего — к двум месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на полгода.