Обсужден житель Саратовской области за незаконную вырубку деревьев.

В региональной прокуратуре сообщили, что в сентябре прошлого года с помощью бензопилы срубил 12 дубов недалеко от села Канаевка Ивантеевского района. Данные деревья являются особо ценной породой.

На суде мужчина признал вину и должен был возместить ущерб, однако не сделал этого. В связи с этим орган исполнительной власти приговорил его к шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на восемь месяцев. Также с виновного взысканы 50 тысяч ущерба.