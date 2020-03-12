Мужчине который, убил своего знакомого у себя дома, вынесен приговор.Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В ночь с 18 на 19 августа мужчина 35 лет пришел в гости к своему 36 летнему знакомому и его сожительнице. Компания начала выпивать, и в разгар веселья хозяин жилья приревновал свою даму к гостю. Ревнивец ударил знакомого ножом в спину, от чего тот скончался. На утро пара решила скрыться, чтобы избежать наказания.

Сейчас виновный приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.