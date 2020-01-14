В исправительной колонии № 5 Вольска заключенные сразились в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Шесть женщин боролись за звание победителя, однако лучшей оказалась одна.

Ей стала 51-летняя осужденная из Ульяновска, которая отбывает наказание за мошенничество. У женщины имеется высшее образование. Освободиться она в январе 2022 года. В колонии победительница трудиться на работах по хоз. обеспечению, а в свободное время читает в библиотеке.

Напомним, ранее в ИК-5 22-летняя заключенная стала победительницу в «Шоу талантов». Девушку осудили за наркопреступление.