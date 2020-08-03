Красноармейский городской суд вынес отказ об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы 36-летнего жителя города Балаково Саратовской области, сообщает региональная Прокуратура.

В декабре 2010 года 36-летний мужчина был осужден на 12 лет лишения свободы за убийство ранее незнакомого молодого человека на улице Балакова. Из-за личной неприязни в процессе ссоры ранее незнакомых людей, 36-летний мужчина решил просто убить своего оппонента.

Ранее мужчина был трижды судим за преступления средней тяжести и не стал компенсировать взысканный с него моральный вред. Администрация исправительного учреждения, где находится мужчина, не рекомендовала его к условно-досрочному освобождению. А сам рецидивист обжаловал отказ суда в апелляционном порядке, настаивая, что встал на путь нравственного исцеления. Но вновь мужчина не получил желаемого условно-досрочного освобождения, оставшись «досиживать» срок.