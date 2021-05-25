В балашовской колонии, расположенной в Саратовской области, осужденные устроили беспорядки.

По информации источника, несколько человек уже девять дней отказываются принимать пищу. А в минувшую субботу около семи заключенных зашили себе рты, изрезали руки и животы. Вчера, в понедельник, на место событий выезжал адвокат.

В пресс-службе УФСИН России по Саратовской области уточнили, что это те заключенные, которые часто нарушают установленные правила при отбытии наказания. Это лица, которые отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления — убийства, разбои, вымогательства, участие в незаконном вооруженном формировании. Они пребывают в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа и едином помещении камерного типа, в демонстративно-шантажной форме. От помощи врачей граждане отказались, проводится проверка.

Кроме того, 27 человек отказались от пищи, которую приготовили в столовой учреждения.

Причину такого поведения заключенные пояснили так — несогласие с тем, что по плану в учреждении проводят обыски и желание получать безлимитно посылки и передачи, а также домашнюю еду.

Гражданская жена одного из заключенных — Дарья рассказала о том, что передали сами заключенные своим родственникам. Те объяснили, что в колонии «грубо нарушаются элементарные санитарно-гигиенические нормы и правила»

— В камерах присутствуют мелкие грызуны: мыши и крысы, в помещениях сырость и недостаточный уровень освещения. Любые жалобы и обращения по данному поводу сотрудники администрации игнорируют. С осуждёнными общаются крайне агрессивно и враждебно. Осуждённые реально опасаются за свою безопасность. Посещение банно-прачечного блока в учреждении сопряжено с непосредственной угрозой для здоровья осуждённых. Конкретно — вместе с больными туберкулезом лицами, что противоречит приказу Минздравсоцразвития. Просим провести проверку по данному факту, обеспечить безопасность осуждённых и принять исчерпывающие меры реагирования, — указала она в письме интернет-изданию «Новости Саратова».

Гражданка объяснила, что на этот шаг заключенные пошли от полной безысходности. Никакими другими способами привлечь внимание к сложившейся катастрофической ситуации в ЕПКТ уже невозможно.

Она написала свои контакты — номер мессенджера Whatsapp почему-то с турецким кодом.