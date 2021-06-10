Следователи пересмотрели дело осужденного за взятку саратовского полицейского Павла Куцева.
Напомним, согласно решению суда его признали виновным в получении 300 тысяч рублей. Согласно приговору ему дали восемь лет колонии и обязали выплатить 900 тысяч штрафа.
Его жена Юлия рассказывала в соцсетях как все было на самом деле. Девушка сообщила, что купюры, которые использовались как доказательство вины, на самом деле правоохранитель не брал. Их получил его друг Павел Кузьмин — бывший полицейский, за урегулирование проблем с законом в отношении своего подельника — Панфилова А.А.. Ему не хватило денег при открытии своего бизнеса, поэтому гражданин взял кредит, а решить вопрос с деньгами захотел нечестным путем. Он сказал своему подельнику, что решит его проблемы с законом за 300 тысяч рублей. В момент передачи денег Павла задержали и тот решил подставить своего товарища, чтобы не нести ответственность самому. То есть выставить ситуацию так, будто именно он взял деньги.
Выяснилось, что гражданин отдал Павлу Куцеву 150 тысяч рублей — две тысячи настоящих купюр и 148 муляжей. В действительности средства он передавать не хотел — а забрать себе.
Именно эту схему в итоге и раскрыли следователи. В итоге Павла Куцева признали потерпевшим, а на его коллегу Кузьмина завели уголовное дело за провокацию взятки.
Его супруга Юлия сообщила корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова»- пока срок апелляции еще не определен, но в планах — добиться полного оправдания.
Нормально так оговорили пацана на 8 лет , сломали человеку карьеру , жизнь
Павла Куцева нужно оправдать
Да изначально было всё ясно, что оговор, мне нравится посадили человека, потом следствие начали проводить, просто маразм, я считаю что Павла надо освободить из под стражи и проводить следственные действия, а взяткадателя посадить!!!!
оправдать должны бы. Подстава нахальная все это. И сажать надо других. Тех кто провокации устроил. И тех кто пособничал упрятать человека не виновного.
Оправдание и только оправдание!!! Дай бог всем пацанам таких жён!
Оправдание и только оправдание!!! Дай бог всем пацанам таких жён!
Ужасно конечно, что такие ошибки, ломают судьбы людей.
Какой ужас. Надеюсь справедливость восторжествует.!!!
Что творится!!!! Что за беспредел!!!!! Москву поднять, пусть разбираются!!!!
Почему должны сидеть невинные люди????
Справедливость восторжествует. Ужас, что твориться. Юля, ты молодец!
Юля, умница! Очень надеемся, что Павла оправдают.
Сил и терпения пережить этот ужас. Пусть поскорей справедивость восторжествует
Павла подставили, уже всем понятно. А куда смотрели следственные органы? Или им всё равно кого посадить? Если бы не жена, сидеть бы Павлу. Вот и думай, а сколько сидит ни за что!
Юля, ты большая молодец, что не растерялась в такой ситуации и добиваешься справедливости.
Ждем справедливости.
Чтобы возбудили дело на мошенника жене надо было на уши поставить весь интернет, следователь год что делал, спал?