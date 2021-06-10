Следователи пересмотрели дело осужденного за взятку саратовского полицейского Павла Куцева.

Напомним, согласно решению суда его признали виновным в получении 300 тысяч рублей. Согласно приговору ему дали восемь лет колонии и обязали выплатить 900 тысяч штрафа.

Его жена Юлия рассказывала в соцсетях как все было на самом деле. Девушка сообщила, что купюры, которые использовались как доказательство вины, на самом деле правоохранитель не брал. Их получил его друг Павел Кузьмин — бывший полицейский, за урегулирование проблем с законом в отношении своего подельника — Панфилова А.А.. Ему не хватило денег при открытии своего бизнеса, поэтому гражданин взял кредит, а решить вопрос с деньгами захотел нечестным путем. Он сказал своему подельнику, что решит его проблемы с законом за 300 тысяч рублей. В момент передачи денег Павла задержали и тот решил подставить своего товарища, чтобы не нести ответственность самому. То есть выставить ситуацию так, будто именно он взял деньги.

Выяснилось, что гражданин отдал Павлу Куцеву 150 тысяч рублей — две тысячи настоящих купюр и 148 муляжей. В действительности средства он передавать не хотел — а забрать себе.

Именно эту схему в итоге и раскрыли следователи. В итоге Павла Куцева признали потерпевшим, а на его коллегу Кузьмина завели уголовное дело за провокацию взятки.

Его супруга Юлия сообщила корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова»- пока срок апелляции еще не определен, но в планах — добиться полного оправдания.