В Саратовской области осужденному, которому до освобождения оставалось полгода, добавили срок за нападение на надзирателя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

28 февраля во время обыска в камере штрафного изолятор в одной из колоний Энгельса, сотрудники тюрьмы нашли в вещах одного из осужденных чай, сигареты и конфеты, которые тому иметь не полагалось.

Один из отбывающих наказание вырвал пакет с припрятанным из рук дежурного и кинул другому осужденному, а тот при попытке сотрудника исправительного учреждения забрать сверток ударил его рукой в грудь.

Мужчина не освобождения оставалось сидеть полгода, теперь суд добавил ему к сроку еще год и 10 месяцев.