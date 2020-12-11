Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, какой будет дорога к аэропорту “Гагарин”, проходящая через Дубки и Расловку.

Местные жители не раз жаловались на отсутствие освещения и простои из-за закрытого переезда у села Новая Липовка.

В следующем году на трассе рядом с поселком появится освещение. Разработан проект путепровода через железную дорогу “Саратов-Сенная”.

Федеральный политик отметил, что дорога “разрезает” поселок пополам. Он предложил сделать объездной путь вокруг населенного пункта.

Кроме того, рассмотрят возможность создания резервных участков дорог на Южном подходе, в местах резких поворотов.