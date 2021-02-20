Вчера подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2021 году, проводимого региональным отделением Союза журналистов России.

Решение было принято на итоговом заседании Экспертного совета конкурса, в состав которого входят девять человек: министр информации и печати Светлана Бакал, главный редактор «Аткарской газеты» Елена Бадикова, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя, председатель Саратовского регионального отделения СЖР Лидия Златогорская, руководитель общественной организации «Саратовский источник» Александр Зуев, член Общественной палаты области Андрей Крупин, депутат Саратовской областной думы Ольга Сынкина, депутат Саратовской областной думы Дмитрий Петров, главный редактор газеты «Краснокутские вести» Елена Фатеева. Пятеро членов Экспертного совета входят в состав правления регионального отделения Союза журналистов России.

По решению экспертов победителями конкурса были признаны 57 информационных проектов 29 средств массовой информации. Всего же в конкурсе принимали участие 32 СМИ, которые предложили на рассмотрение 127 проектов. Поддержку получили проекты, набравшие по оценке экспертов свыше 550 баллов.

Общая сумма запроса на бюджетную поддержку составила более 60 миллионов рублей, что в 2,5 раза превысило финансовые возможности конкурса. Всего по поручению губернатора области Валерия Радаева на информационные проекты СМИ по социально значимой тематике в 2021 году областным бюджетом предусмотрено 25 миллионов рублей.

Министр информации и печати области Светлана Бакал рассказала об особенностях поддержанных проектов.

— Среди проектов-победителей есть рубрики и программы, посвященные 60-летию первого полета человека в космос, что, безусловно, является в юбилейный год актуальным, особенно для нашей области. Так, поддержано восемь «космических» проектов, таких как «Космический словарь» радиостанции «Европа плюс Саратов», «60 лет в космосе» сетевого издания «КП-Саратов». Есть очень интересные проекты, посвященные историко-культурным традициям региона, экологической тематике. Но большая часть проектов сосредоточена на реализации государственных программ и задач в области национальных приоритетов: развитии дорожной инфраструктуры и благоустройстве общественных территорий, модернизации сферы здравоохранения, образовательных проектах, инновационных внедрениях в промышленности, науке, цифровизации региона.

Если говорить о новых форматах, то в этом году можно выделить проекты телеканала Саратов24 «Этноотпуск на два дня» как видеоспособ познакомить жителей и гостей Саратовской области с этнокультурной палитрой края. Значимым может стать и проект «Саратов. Итоги на телеканале ОТР» как выход важных региональных событий на федеральном телеканале первого мультиплекса. Не могу не порадоваться детской программе — передаче Телестудии Облака «Культурный код» о победителях Вордскилс, где будет рассказываться о рабочих профессиях так, как видят это сами подростки.

Хочу поздравить всех победителей, пожелать успешной реализации всех творческих планов! И, самое главное, чтобы эти программы и публикации были восприняты зрителями и читателями, вооружили аудиторию знаниями, фактами, помогали осмысленно и вдумчиво относиться к сегодняшнему миру, — сказала Бакал.

Информационный портал «Новости Саратова» получил финансирование на два социальных проекта — «Новые бизнес-возможности» о реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Саратовской области и проект «Дотянуться до звёзд» о вкладе Саратовской области в развитие отечественной космонавтики, мероприятиях и акциях, проходящих в рамках 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос.