Житель Чувашской республики признан виновным в покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа и уклонении от административного надзора.

По версии следствия, мужчина освободился из мест лишения свободы и находился под надзором. Однако он решил восстановить отношения с бывшей любовницей и поехал к ней в село Крепость Узень Новоузенского района. Там пара решила сходить в гости, где они изрядно выпили.

Вернувшись домой к подруге, мужчина разбуянился и стал агрессивно вести себя по отношению к ее отцу и портил мебель.

Хозяин дома вызвал полицию. Злоумышленник яро отреагировал на прибывших представителей власти и накинулся на одного из них с ножом. Однако тот успел защититься металлическим тазом.

Теперь по решению суда мужчина проведет 14 лет в колонии строгого режима.