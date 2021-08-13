Около 40 процентов работников образования в Саратовской области вакцинированы. Об этом вчера, 12 августа, сообщил ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.

— У нас идет активное взаимодействие с министерством образования, мы готовы привить всех. Министр здравоохранения и его заместители неоднократно проводили встречи с педагогами. Разъясняли разницу между вакцинами, развенчивали страшилки об этом. В образовательные организации обязательно выходили медицинские работники, также давали эту информацию, — рассказал он.

По его словам, так как заканчивается отпускной период, когда люди уезжали за город, сейчас появилось больше желающих прививаться.

Представитель управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин сообщил, что к началу учебного года, с захватом сентября, по «системе образования необходимый уровень будет достигнут».