В Саратовской области от коронавируса привился милионный житель.

Мать двоих детей Елену Зуйкову лично поздравил губернатор Валерий Радаев. Он вручил ей сертификат на реабилитацию в Бальнеологической лечебнице.

— Хочу минимизировать свои риски. У меня есть хронические заболевания, так что считаю, что прививка обязательно поможет мне, — рассказал она.

— Спасибо вам за принятое решение, вы защитили не только себя, но и семью, детей, близких. Это — пример для всех жителей области, для всех, кто хочет позаботиться о своем здоровье, — ответил ей Валерий Радаев.