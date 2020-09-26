Сегодня, 26 сентября, от коронавируса скончалась 66-летняя жительница Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Она находилась на лечении в специализированном стационаре, новая инфекция протекала тяжело, осложнилась двусторонней полисегментарной пневмонией.

Несмотря на оказание всей необходимой помощи, гражданка скончалась от прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Гражданка также болела бронхиальной астмой, сахарным диабетом.

Она провела в стационаре восемь дней, половину из которых была подключена к аппарату ИВЛ.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 99.