Сегодня от коронавируса скончались еще 29 жителей Саратовской области.

Не стало 16 женщин и 13 мужчин в возрасте от 42 до 94 лет.

Напомним, новой инфекцией сегодня заразились 638 человек.

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