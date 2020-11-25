Сегодня, 25 ноября, стало известно о смерти еще четырех жителей Саратовской области от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 77-летней женщины, которая контактировала с инфицированным человеком. В тяжелом состоянии его доставили в инфекционное отделение стационара с диффузным цианозом, сниженной сатурацией крови. Ей становилось хуже, на следующий день гражданка скончалась. Вирус выявили после ее смерти. Гражданка страдала сахарным диабетом, ожирением, гипертонической болезнью.

Новая инфекция оказалась сильнее 57-летней гражданки. У нее была пневмония с диффузным альвеолярным повреждением легких по типу острого респираторного дистресс-синдрома, геморрагическим ларинготрахеитом. Пациента провела четверо суток в стационаре. Страдала также артериальной гипертензией, ожирением.

С двухсторонней тотальной серозно-геморрагической вирусной пневмонией, развившейся на фоне гипертонической болезни и ожирением вкупе с коронавирусом болела 75-летняя женщина. У нее развивалась острая легочно-сердечная недостаточность, гражданка провела пять дней в стационаре. Амбулаторно она не лечилась.

На четвертые сутки заболевания 73-летнюю женщину фельдшер “скорой” отправил на КТ, у нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Она лечилась четыре дня дома, потом поехала в больницу, но на шестые сутки заражения умерла.

Гражданка страдала артериальной гипертензией.