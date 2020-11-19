Коронавирус унес жизни еще двух жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

71-летнего мужчину доставили в реанимацию под ИВЛ в ковидный госпиталь на восьмой день заболевания в крайне тяжелом состоянии. У него была патология сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

На седьмой день заражения госпитализировали 69-летнюю женщину, позже ее перевели в реанимацию. Пациентка провела неделю под аппаратом ИВЛ, в итоге она скончалась.

У нее были заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, обмена веществ.