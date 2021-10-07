Домой Рубрики Новости Саратова От коронавируса скончались еще 27 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера От коронавируса скончались еще 27 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 07.10.2021 137 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией скончались еще 27 жителей Саратовской области. Болезнь унесла жизни 15 женщин и 12 мужчин. Возраст погибших составляет от 39 до 95 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин: В приоритете Саратовской области достойная оплата труда В реке под Саратовом нашли труп женщины В России запускают приложение «Коллективный иммунитет» для обмена опытом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин: В приоритете Саратовской области достойная оплата труда Новости Саратова - 07.10.2021 0 Сегодня, 7 октября, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял участие в заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством Губернатора Валерия Радаева. Об этом... В реке под Саратовом нашли труп женщины 07.10.2021 В России запускают приложение «Коллективный иммунитет» для обмена опытом 07.10.2021 Над саратовским небом вновь пролетели Медведи 07.10.2021 Виноградство: в России появится новая категория земель 07.10.2021