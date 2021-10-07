От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией скончались еще 27 жителей Саратовской области.

Болезнь унесла жизни 15 женщин и 12 мужчин. Возраст погибших составляет от 39 до 95 лет.

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