Коронавирус унес жизнь еще двух жителей Саратовской области.

64-летний мужчина страдал внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией, которая тяжело протекала, ИБС, перенес инфаркт миокарда, у него была фибрилляция предсердий, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Он провел 20 дней в стационаре, из них 12 был подключен к аппарату ИВЛ.

Не смогла победить новую инфекцию и 60-летняя женщина. Она жила одна и не обращалась к врачам, в день смерти ее родственники вызвали бригаду скорой помощи.

Когда они прибыли, то зафиксировали агональное состояние у гражданки.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужила коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя субтотальная пневмония. Также она страдала ИБС, атеросклерозом аорты, коронарных сосудов, хроническим бронхитом.