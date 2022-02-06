В Саратовской области коронавирус унес жизнь еще семерых человек.

Скончались четверо женщин и трое мужчин в возрасте от 35 до 85 лет.

Погибший от коронавируса 35-летний мужчина страдал хроническим заболеванием.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА