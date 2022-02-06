Домой Рубрики Новости Саратова От коронавируса скончался 35-летний саратовец РубрикиНовости СаратоваСоцсфера От коронавируса скончался 35-летний саратовец По Новости Саратова - 06.02.2022 37 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области коронавирус унес жизнь еще семерых человек. Скончались четверо женщин и трое мужчин в возрасте от 35 до 85 лет. Погибший от коронавируса 35-летний мужчина страдал хроническим заболеванием. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Председатель ГД сообщил о законе, который защитит граждан от мошенников В 24 районах Саратовской области продолжает идти снег Под Саратовом полыхал пивзавод ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ От коронавируса скончался 35-летний саратовец Новости Саратова - 06.02.2022 0 В Саратовской области коронавирус унес жизнь еще семерых человек. Скончались четверо женщин и трое мужчин в возрасте от 35 до 85 лет. Погибший от коронавируса 35-летний... Председатель ГД сообщил о законе, который защитит граждан от мошенников 06.02.2022 В 24 районах Саратовской области продолжает идти снег 06.02.2022 Под Саратовом полыхал пивзавод 06.02.2022 Зафиксирован 1621 случай коронавируса в Саратовской области 06.02.2022