Еще один житель Саратовской области не смог перенести коронавирус. Об этом сообщили в минздраве региона.

Болезнь унесла жизнь 40-летнего мужчины, у которого была двусторонняя полисегментарная пневмония, протекала тяжело, отек легких. Он страдал хроническим панкреатитом и холециститом, имел экзогенно-конституциональное ожирение III степени.

В больницу он обратился на шестой день как заболел, поступил в тяжелом состоянии. На третьи сутки в стационаре у него развилась острая дыхательная недостаточность, его подключили к ИВЛ.

К аппарату пациент был подключен сутки и несмотря на комплексную интенсивную терапию дыхательная недостаточность нарастала и он скончался.

Общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 63.