В Саратовской области 65-й житель скончался от коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Не стало 60-летнего мужчины, у которого тяжело протекала двусторонняя вирусная пневмония. Он был болен артериальной гипертензией, сахарным диабетом II типа.

Пенсионер поступил в стационар в тяжелом состоянии, ему требовалась кислородная поддежка. Из-за прогрессирования дыхательной недостаточности ему провели интубацию трахеи и перевели на ИВЛ, где он провел одни сутки, провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию сроком на это же время.

Несмотря на интенсивную терапию, мужчина скончался.