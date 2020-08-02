Сегодня, 2 августа, стало известно о смерти еще одного жителя Саратовской области от коронавируса.

Данную информацию дает оперативный штаб РФ.

Теперь общее число скончавшихся от новой инфекции в регионе — 60.

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