Домой Рубрики Новости Саратова От коронавируса скончался 60-й житель Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера От коронавируса скончался 60-й житель Саратовской области По Новости Саратова - 02.08.2020 90 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 августа, стало известно о смерти еще одного жителя Саратовской области от коронавируса. Данную информацию дает оперативный штаб РФ. Теперь общее число скончавшихся от новой инфекции в регионе — 60. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус. Иван Дзюбан рассказал о своем лечении Андрей Чепурной совершил очередной прыжок с парашютом Водитель ВАЗа скончался после столкновения с КамАЗом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус. Иван Дзюбан рассказал о своем лечении Новости Саратова - 02.08.2020 0 Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан, руководитель фракции «Единая Россия», поделился в своем аккаунте в соцсети Instagram информацией о лечении от коронавируса. Он отметил, что... Андрей Чепурной совершил очередной прыжок с парашютом 02.08.2020 Водитель ВАЗа скончался после столкновения с КамАЗом 02.08.2020 В рухнувшем ЦТП людей не обнаружено 02.08.2020 В Саратове рухнуло ЦТП 02.08.2020