В Саратовской области от коронавируса скончался 64-й местный житель. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

У мужчины была острые дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, ожирение.

Он поступил в стационар в тяжелом состоянии с проявлениями вирусной пневмонии — легкие были значительно поражены. Его подключили к аппарату ИВЛ, где он провел сутки.

Несмотря на терапию, состояние пациента оставалось тяжелым и на фоне остановки эффективного кровообращения он скончался.