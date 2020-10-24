Сегодня, 24 октября, в Саратовской области еще один мужчина скончался от коронавируса. Об этом сообщили в миздраве региона.
Гражданин в возрасте 50 лет лечился дома под наблюдением участкового терапевта, ему стало хуже, бригада “скорой” отвезла его в госпиталь.
На шестой день в стационаре у него начала нарастать полиорганная недостаточность, поэтому пациента перевели в реанимацию. Ему сделали интубацию трахеи, подключили к ИВЛ. На аппарате он пробыл сутки.
Терапия не помогла, мужчина скончался.
Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 148.