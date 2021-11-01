Домой Рубрики Новости Саратова От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека РубрикиНовости Саратова От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека По Новости Саратова - 01.11.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались 23 человека за сутки. Об этом сообщает региональный минздрав. Не стало 13 женщин и 10 мужчин в возрасте от 44 до 89. Всего в Саратовской области от коронавируса умерло 3 873 с начала пандемии. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Регоператор начислил должникам из Саратова более 38 млн рублей пени Суд приговорил саратовца к 4 годам лишения свободы за наркотики В поселке под Саратовом обнаружили тело 62-летней женщины ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Преподаватели ПИУ РАНХиГС — члены нового Общественного совета при министерстве по... Новости Саратова - 01.11.2021 0 В обновленный состав Общественного совета вошли представители Общественной палаты Саратовской области, общественных организаций области, высших образовательных организаций — Поволжского института управления имени П.А. Столыпина... Регоператор начислил должникам из Саратова более 38 млн рублей пени 01.11.2021 Суд приговорил саратовца к 4 годам лишения свободы за наркотики 01.11.2021 От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека 01.11.2021 В поселке под Саратовом обнаружили тело 62-летней женщины 01.11.2021