В Саратовской области от коронавируса скончались 23 человека за сутки. Об этом сообщает региональный минздрав.

Не стало 13 женщин и 10 мужчин в возрасте от 44 до 89. Всего в Саратовской области от коронавируса умерло 3 873 с начала пандемии.