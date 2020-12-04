В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались шестеро человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 92-летней женщины, страдающей атеросклеротической болезнью сердца. Она скончалась в инфекционном отделении больницы в день поступления.

Болезнь унесла жизнь 79-летнего мужчины, страдавшего ишемической болезнью и атеросклеротическим пороком сердца, подагрой и нефропатией, 70-летнего мужчины с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

Недуг не смогла победить 45-летняя женщина, ее доставили на третьи сутки заболевания в стационар, КТ показало стопроцентное поражение легких. Она страдала онкологическим заболеванием. А еще 70-летний мужчина с артериальной гипертензией, ишемией головного мозга, симптоматической эпилепсией, 65-летнего мужчины, заболевание которого осложнилось миокардитом. Страдал атеросклеротическим кардиосклерозом и гипертензией.