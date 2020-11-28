За сутки в Саратовской области не стало сразу семерых человек, это новый анти-рекорд. Об этом сообщили в минздраве региона.

Болезнь не удалось победить 62-летней женщине с ревматоидным артритом и хронической почечной недостаточностью, 81-летней пациентке с ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, сепсисом, 63-летнему мужчине.

Коронавирус унес жизнь еще четырех женщин в возрасте 71, 84, 91 и 78 лет. У первых трех была атеросклеротическая болезнь сердца, четвертая страдала коронарной патологией и недостаточностью кровообращения.

Смерть наступила из-за коронавируса с развитием двусторонней полисегментарной пневмонии, на фоне сопутствующей патологии и дыхательной недостаточностью.