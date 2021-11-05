В Саратовской области состоялось заседание очередного корсовета по борьбе с коронавирусом. На брифинге глава минздрава Олег Костин рассказал о темпах вакцинации в регионе.

На сегодняшний день вакцинировались 876 511 саратовцев, из них 751 108 человек полностью закончили иммунизацию. В сутки прирост вакцинированных составляет более 10 тысяч человек. Охват взрослого населения составляет 45,5 %, по плану необходимо 60% населения.

От гриппа уже привились 561 360 саратовцев, 20 320 детей. Это 41% всего населения.