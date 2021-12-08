Вчера, 7 декабря, на пресс-конференции в следственном отделе по Саратову на обсуждение вынесли дело о нападении бродячих собак на жителей города.

Число пострадавших превысило 50 человек. Заместитель руководителя отдела Александр Филатов пояснил, что отлов бездомных животных возложен на городскую администрацию. Также он отметил, что в этом году ситуация изменилась в лучшую сторону по сравнению с прошлым.

Среди причин, такого положения следователи обозначили три проблемы: недостаточное финансирование, отсутствие профильных приютов и постоянная миграция животных.

— По итогам будет дана оценка действиям должностных лиц как администрации, так и организации, занимающейся отловом, — заявил Филатов.