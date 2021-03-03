Саратовская область продолжает готовиться к весеннему паводку.

В Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона рассказали о подготовке к половодью.

В зоне подтопления могут оказаться 23 района региона. Их готовность определят после противопаводковой тренировки, которая пройдет с 3 по 4 марта. Члены областной комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС выедут в закрепленные районы области для контроля за ходом тренировки.