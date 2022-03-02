В Саратове продолжается очистка от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 2 марта, в уборке дворов, улиц, общественных территорий задействовано 4985 рабочих и 337 единиц техники:

— уборкой дорог занимается 227 спецмашин,

— управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов и крыш 1524 дворника и 52 единицы техники;

— торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2572 рабочих и 58 спецмашин;

— муниципальные объекты соцсферы расчищают 667 технических работников.