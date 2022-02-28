В областном центре продолжается уборка от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

Сегодня, 28 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 4687 человек и 332 единицы техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 239 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1466 дворников и 52 машины спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 667 технических сотрудников;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 41 машина спецтехники и 2355 рабочих.