По данным на 5 августа, в больницы области обратилось 549 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них — 168 детей, что ниже на 24,5%, чем данные прошлого года. Об этом сообщает отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Саратовской области.

Для профилактики инфекций, передающихся клещами, на территории региона проводятся профилактические мероприятия в местах массового отдыха населения, летних лагерях и санаториях.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в этом году исследовано 604 экземпляра клещей, выявлены 16 положительных проб на клещевой боррелиоз, при исследовании клещей, снятых с людей.

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно — Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и на Кумысной поляне.

— Саратовская область не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту, однако лицам, выезжающим в эндемичные по данному заболеванию районы, необходимо пройти вакцинацию, — уточняет роспотребнадзор.