В Саратовской области от клещей пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

По состоянию на 21 апреля в больницы поступили 10 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них находилось двое детей.

Природные очаги клещевого боррелиоза отмечены в 22 районах региона: Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в лесопарке Саратова на Кумысной поляне.

Как уточнили в ведомстве, клещевой боррелиоз — характерная для Саратовской области инфекция, который передается через укусы клещей.